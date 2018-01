O balanço sobre quais deputados rejeitam os R$ 3,6 bilhões para o fundo eleitoral, feito pelo Vem Pra Rua, mostra zero votos contra o fundo em cinco Estados – Piauí, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte.

Dos 21 paulistas que combatem o fundo, só 5 são do PSDB.