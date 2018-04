É grande a expectativa para que José Alencar saia do hospital e receba homenagem de Dilma no aniversário de SP, terça. Josué Gomes, filho do ex-vice, disse à coluna que há grandes chances de o pai voltar para casa em breve. Mas, pondera: deixar o Sírio-Libanês para ir à solenidade exigirá muito de sua saúde.

A autorização médica, segundo Roberto Kalil Filho, sairá em cima da hora.