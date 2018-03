Entre os 800 convidados para o badalado casamento de Ana Beatriz Barros com o empresário egípcio Karim el Chiaty, que acontece dia 8 de julho em Mykonos, os brasileiros não precisam dar presente.

No site do evento, os noivos escreveram que a presença dos que forem à Grécia já vale como presente.

Mas, para quem insiste em dar uma lembrança, existe uma lista… na Harrods, de Londres.

Cidade onde a modelo vive com o futuro marido.