As 806 moradias entregues ontem por Dilma, em São Carlos, foram construídas com 90% de recursos federais e 10% estaduais. O esclarecimento é dado por Edson Aparecido, secretário da Casa Civil de Alckmin.

SP é a única exceção, em todo o País. Nos demais Estados, os projetos do Minha Casa, Minha Vida não recebem nenhum tipo de recurso dos governos locais.

Em casa 2

Aliás, ainda ecoa por São Paulo o programa nacional do PSDB exibido na TV no fim de setembro. “Ele é a confirmação de que os marqueteiros tucanos não reconhecem o resultado de São Paulo nas eleições presidenciais do ano passado”, ressalta Aparecido.