Andres Sanchez está animado: pesquisa sobre as eleições no Corinthians mostram seu candidato, Mario Gobbi Filho, à frente. O diretor de seleções da CBF tem participado, semanalmente, de reuniões políticas no Parque São Jorge.

