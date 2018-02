Na lista com Pedro Simon, Pedro Taques, Jarbas Vasconcelos e Cristovam Buarque, Randolfe Rodrigues, do Psol, confirmou ontem à coluna a movimentação dos parlamentares para subscrever manifesto pró-Marina – “mas só a partir do segundo turno”, diz o senador.

O núcleo – que acredita ter ficado equidistante do PSDB e do PT – aposta no discurso da ex-senadora sobre a nova política. “Já passamos pela redemocratização, pela estabilização da moeda, pela pequena ascensão social. Temos de enfrentar a ‘republicanização’ das instituições políticas.”