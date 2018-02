Em encontro, anteontem, para convidados conhecerem o staff de Marina, Rosângela Lyra recebeu SMS do genro, Kaká – que acompanhava a conversa via internet. Perguntou a Walter Feldman as propostas para a educação. Resposta dada, ela informou que o atleta pretendia se encontrar com a candidata para conhecer melhor seu programa.

Em campo 2

Indagado pela coluna, Kaká confirmou sua vontade de ouvir a ex-senadora, como já fez com Aécio Neves. E ressaltou: não decidiu seu voto.