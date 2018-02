Em meio às investigações do esquema de corrupção na Prefeitura, o PSDB decidiu indicar o vereador Claudinho de Souza para vaga no Tribunal de Contas de SP. Também no páreo os vereadores Arselino Tatto, do PT, e Roberto Tripoli, do PV, e o secretário de Haddad João Antonio.

O cargo ficará vago em dezembro, quando o conselheiro Eurípedes Sales se aposenta.