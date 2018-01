Comenta-se nos corredores da Rede Globo que a emissora fará lobby pelo retorno do Brasileirão com sistema de playoff e final em duas partidas – que seria mais rentável do que o atual campeonato de pontos corridos.

