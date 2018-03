O conjunto Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, vai ganhar um up. A Secretaria de Esportes assina com a BM&F acordo para a construção de alojamento para atletas. Valor? R$ 3,2 milhões.

