Em audiência com Temer, Putin quer saber das mudanças na economia

Na audiência que o presidente Michel Temer teve com Vladimir Putin (na foto acima, de costas), durante o 8.º encontro dos Brics em Goa, na Índia, consta que o presidente russo insistiu em detalhes sobre a PEC que limita os gastos públicos.

Mas de uma maneira geral, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o diálogo foi centrado no interesse do líder da Rússia pelas mudanças econômicas que estão correndo no Brasil. O ministro Blairo Maggi participou.

O encontro dos BRICS, de que participaram também as lideranças de China, Índia e África do Sul, terminou com a “Declaração de Goa”, no qual o grupo propõe medidas de combate ao terrorismo internacional — e, em outro parágrafo, afirma que China e Russia apoiam a presença dos outros três em um papel de maior destaque (leia-se, Conselho de Segurança) nas Nações Unidas.