Isabella, filha de Thomaz Alckmin, será ouvida, terça-feira, no Fórum Regional do Jabaquara. Fabíola Trombelli, mãe da menina, de 10 anos, tenta conseguir na Justiça permissão para se mudar com ela para a Noruega – onde mora seu atual marido.

Fabíola entrou com ação depois que o caçula do governador e Isabella, à época com 9 anos, foram vítimas de tentativa de sequestro, em fevereiro, na zona sul da cidade.