Convictos de que a reforma ministerial não atingirá Ana de Hollanda, assessores da ministra comemoram balanço do Sistema Nacional de Cultura. O SNC fechou 2011 com 782 municípios (de 17 estados) cadastrados – 230% a mais do que em dezembro de 2010.

Quem faz parte do Sistema (que articula políticas culturais em níveis municipal, estadual e federal) tem preferência, por exemplo, na liberação de verbas.