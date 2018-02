Em almoço, Flávio Rocha recebe incentivo para sair candidato

Durante almoço na segunda, com empresários gaúchos do Instituto de Estudos Empresariais, em Porto Alegre, Flávio Rocha, idealizador do projeto Brasil 200 Anos, ganhou incentivo.

Ao perguntar à plateia qual seria o candidato à Presidência que tem hoje maior simpatia no Rio Grande do Sul, ouviu: “É Flávio Rocha!”

O empresário pernambucano, paulista de coração, desconversou e lembra que tem uma gaúcha em casa – sua mulher Ana Cláudia Rocha, que não gosta da ideia. Mas ele afirmou que, se tivesse votos, encararia a missão.

