O PSDB paulista incentiva seus ex-prefeitos a saírem candidatos a deputado em 2014. O partido aposta no capital eleitoral deles para aumentar as bancadas estadual e federal e construir palanque para Aécio no interior do Estado.

Na lista, nomes como Eduardo Cury e Vittor Lippi, ex-prefeitos de São José dos Campos e Sorocaba.