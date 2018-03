Em 22 páginas, Renova Brasil apresenta, na sexta, sua estratégia

O grupo de empresários que lançou, semana passada, o movimento Renova Brasil lança na sexta-feira um guia do movimento no qual resume, em 22 páginas, o que pretende fazer e de que forma. Parte de números expressivos — como o de que um deputado em cada três é acusado no STF, que 94% da população não se sente hoje representada, que muita gente quer mudar a situação do País mas “está faltando articulação e recursos”. Sua meta: organizar recursos e selecionar candidatos para uma bancada de qualidade nas eleições de 2018.

A coluna obteve a íntegra do documento. Veja abaixo as 22 páginas de apresentação do grupo, capitaneado por Eduardo Mofarej, da Somos e Tarpon.