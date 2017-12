Elza Soares fará show gratuito e ao ar livre em Paraty

Recém-indicada ao Grammy Latino, em duas categorias, Elza Soares fará show gratuito na Praça da Matriz, em Paraty, com as canções do CD “A Mulher do Fim do Mundo”, indicado como Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

O convite surgiu do festival de música instrumental Mimo, que tem como sócios Lu Araújo — idealizadora e o empresário Luiz Calainho e aceitou.

A cantora que está com quase 80 anos, 60 deles de carreira.

O festival acontece dias 14, 15 e 16 de outubro em Paraty.