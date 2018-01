Empresa de Paula Bezerra ganha conta do Rock in Rio

Curiosa, a vida de Paula Bezerra de Mello. A relações públicas do Fasano Rio não havia saído do lugar, literalmente, até agora. Explicando: a moça foi batizada na casa do avô Arthur Bezerra de Mello, brincou a infância inteira na mansão, conheceu seu marido lá e por lá se casou.

O imóvel foi derrubado para dar lugar ao hotel onde Paula hoje… trabalha. “É a vida de coincidências”, brinca a carioca, que alça voos maiores. Criou a Ello, empresa de estratégia de comunicação que já ganhou a conta do Rock in Rio. “Adoro marcas com histórico específico e de autenticidade”, ressalta a PR.

Ela atende também a Oscar Metzavat, da Osklen, e Perrier-Jouët, ambas marcas de luxo únicas. E onde montou seu novo escritório? Na Rua Redentor, no coração de Ipanema.