Eles, de novo

A decisão de prender réus sentenciados já em 2ª Instância vai abarrotar ainda mais as cadeias de gente pobre e desassistida, que não tem condição de ter bons advogados, no ver de Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

“Os mais ricos ainda terão como tentar medidas suspensivas excepcionais”, pondera.

Eles 2

O criminalista acredita que para satisfazer a ânsia de verem 20 denunciados da Lava Jato presos, as pessoas se esquecem do drama real do País, “que é a vergonha do nosso sistema penitenciário”.