Elena Landau sugere privatizar Petrobrás

Ex-presidente do conselho da Eletrobrás, ex-diretora de privatização do BNDES na era FHC, Elena Landau, aplaude o ministro Fernando Coelho, de Minas e Energia. “Começou nova onda de privatizações que, sinceramente, espero que chegue perto da Petrobrás”, torce a economista.

É politicamente possível aprovar a venda? “Ninguém, 15 dias atrás, imaginaria que a Eletrobrás seria desestatizada”.

Para Landau, é preciso defender as estatais do uso político. “E, no momento, há mais uma vantagem: a do governo não ter que aumentar impostos…”