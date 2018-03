É certo que Haddad, ao manter sua promessa a Guido Mantega de não aumentar as tarifas de ônibus – mesmo com a alta dos combustíveis, ontem –, terá de arcar com os custos. Calcula-se algo como R$ 180 milhões.

Mas não será novidade. Segundo se apurou, o congelamento das tarifas por dois anos, durante o governo Kassab, custou aos cofres paulistanos… R$ 800 milhões.