Eleitores querem bloco de Carnaval para homenagear Haddad

Eleitores de Haddad querem homenagear o ex-prefeito durante o Carnaval. Para tanto, criaram um bloco “virtual” na esperança de sair às ruas no dia 26 de fevereiro na Avenida Paulista.

Enquanto ainda não tem quórum suficiente – apenas 46 pessoas confirmaram presença– o cordão criou uma marchinha que fala sobre as ciclovias e a diminuição da velocidade nas marginas.

Sua letra:

Me beija, me beija

Que é só felicidade

Me beija… que eu votei no Haddad

Vou te buscar pra passear

Pelas ciclovias da cidade

Vamos juntos celebrar

As conquistas da diversidade

Te joga “nimim”

Pois pra esse bloco não se tem idade

Mas, por favor, diminua a velocidade

Me beija, me beija

Que é só felicidade

Me beija…que eu votei no Haddad

Não é a primeira vez que uma ação política da internet ganha as ruas do Carnaval paulista. Em 2015, depois de viralizar o vídeo com a canção Seria da Cantareira – que tratava da crise hídrica –, um bloco de mesmo nome da música saiu na Praça Roosevelt.