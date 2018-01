A cobertura eleitoral alavancou a audiência de toda a programação do domingo, na Globo. De manhã até a noite. O Domingão do Faustão, por exemplo, bateu recorde em São Paulo – 21 pontos no Ibope – e o Fantástico também, atingindo a marca de 26 pontos.

A média de audiência do dia foi dois pontos acima dos domingos anteriores.