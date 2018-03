Antonio Fagundes foi inflexível, anteontem, na estréia de sua peça na Faap. Mesmo ante a chuva implacável que bagunçou com o trânsito da cidade, mandou fechar as portas do teatro às 21 horas em ponto. E ninguém mais entrou.

Aos “restos” dos espectatores retardatários restou… arrumar outro programa.