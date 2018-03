Adalberto Salgado Júnior, empresário de Juiz de Fora, tem para receber R$ 100 milhões em CDBs emitidos pelo BVA (sob intervenção do BC) à absurda taxa de juros de… 35% ao ano. Sem somar outros papéis em nome de sua mulher e seu advogado – fazendo o crédito com o banco mais que triplicar.

Trata-se do mesmo Adalberto que briga na Justiça com André Esteves para receber R$ 400 milhões em CDBs do Banco Panamericano – pré-fixados a juros um pouco mais modestos, de 25% anuais.

Para se ter uma ideia, hoje, o mercado financeiro paga algo como 8% ao ano.

Ele, Adalberto 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se um dos três candidatos atuais conseguir comprar o BVA – evitando, assim, a falência do banco –, levará Salgado Junior de “brinde”.