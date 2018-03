Elas na foto

O slogan da campanha para Prefeitura de SP a ser usado por Marta e Marlene Campos Machado está definido: “Coragem para mudar”. Em segundo plano, as palavras: “a experiência e a renovação”, referindo-se à candidata e sua vice.

A dupla começou a gravar, segunda-feira, os primeiros programas eleitorais.

Elas 2

E para mostrar a união dos partidos, as convenções do PMDB e PTB foram marcadas para o mesmo dia. O primeiro comparecerá em peso no evento do segundo, na manhã do dia 30. À tarde, acontece o contrário.

A peemedebista escolheu para o lançamento da sua candidatura nada menos que… o barracão da escola de samba Rosas de Ouro.