Mulheres confiam em… mulheres. Pelo menos é o que indica pesquisa feita pela 99 Táxi para melhorar o atendimento às suas passageiras.

Das quase 16 mil entrevistadas em todo o País, 58% confessaram que gostariam de ser conduzidas por mulheres. Outras 23% querem que o motorista não tenha acesso aos dados dos passageiros e 18% preferem compartilhar o trajeto com um amigo. Detalhe: em SP, 54% dos usuários do app são mulheres. No País, 45%.