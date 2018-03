FHC, Nélida Piñon e o editor Paulo Rocco serão os representantes oficiais do Brasil nos festejos que o México programou para comemorar os 80 anos do escritor Carlos Fuentes.



As homenagens começam dia 10 – um dia antes do niver – e vão até dia 29.

