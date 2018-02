Sim, o presidente Lula tem planos ambiciosos para Antônio Palocci caso ele se livre do processo no STF.



Mais precisamente, segundo amigo do ex-ministro, também de Ribeirão Preto, o cargo de ministro da Saúde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.