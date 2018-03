Eduardo Saron aprova mudanças na Lei Rouanet

Minc

Eduardo Saron vê com bons olhos as mudanças da Lei Rouanet anunciadas, ontem, pelo Ministério da Cultura. Para o superintendente do Itaú Cultural, o pacote traz eficiência na leitura e compreensão da lei.

“A sociedade tem exigido mais transparência e, pela primeira vez, está tudo concentrado em um único documento, normatizando o que pode e o que não pode”, justifica.

Minc 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entretanto, Saron avisa: “Existe um período de adaptação que vai durar pelo menos seis meses. O governo tem que estar aberto a perceber os erros e acertos”, diz.

Minc 3

E o impacto das mudanças no instituto? “Seremos pouco impactados, porque estamos usando cada vez menos a Lei Rouanet. Dos R$ 90 milhões captados no ano passado, apenas R$14 milhões foram por meio da lei”.

Quem vem

Katie Holmes é a convidada especial do amfAR – que acontece, dia 27 de abril, na casa de Dinho Diniz.