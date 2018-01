Eduardo Costantini, colecionador argentino dono do cobiçado Abaporu – comprado por US$ 1,5 milhão – está de viagem marcada para NY. Vai acompanhar a sobrinha-neta de Tarsila do Amaral, a Tarsilinha, na abertura da mostra da tia-avó no MoMA, no dia 11.

