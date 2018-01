De azul, Irene Ravache dizia, ao chegar ao Colégio Sion, de manhã, estar preocupada com a tensão no País: “Uma coisa é o diálogo, outra é a truculência”. E comparou: “Presidente não é pai ou mãe, cuja perda significa uma ruptura. Colocamos no cargo e tiramos”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.