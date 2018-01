Timberlake, a guitarra em leilão e outros ecos do Rock in Rio

Ecos do primeiro fim de semana de rock.

Na foto, Justin Timberlake, que também se sensibilizou com o Amazonia Live – projeto socioambiental do Rock in Rio a favor da Amazônia. Ele posou ao lado de Luis Justo, CEO do evento, com guitarra autografada a ser leiloada em prol do projeto.

Já os mais animados saíram sábado da Barra da Tijuca direto para o ‘after’ no Londra, bar do Fasano carioca. A festa, que durou até de manhã, reuniu Fergie e todos da banda Maroon 5. A americana se mostrou muito empolgada – a certa altura até subiu na área do DJ e assumiu as pick ups, sendo aplaudida.

Adam Levine não deu bola para o bando de mulheres enlouquecidas preferindo conversar com os amigos da banda.