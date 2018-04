Ecos da Flip

A Flip deste ano sofreu e não conseguiu fechar suas contas, por falta de patrocínio. Fato inacreditável, ante a enorme repercussão, nacional e internacional, que fazem da feira um bom negócio para qualquer patrocinador.

Logo depois da apresentação, Sophie Calle e Gregoire Bouillier foram vistos, conversando e rindo, no restaurante Banana da Terra. Provavelmente, surpresos com os fãs que levaram a sério a ação “midiática” em torno da briga e dos efeitos artísticos do romance mal acabado entre os dois.

Gay Talese brilhou. “Melhor que ele, só os mortos”, observou Cláudio Manuel, do Casseta e Planeta. O autor americano, depois de afirmar que durante 50 anos guardou todas as cartas da mulher, com as devidas explicações sobre o porquê de cada uma e o motivo das brigas, mais sua troca diária várias vezes por dia, além de seu apego incondicional à verdade, indicou que deve sofrer de … TOC.

Bruno Moritz, acordeonista, tocou na Off Flip. Patrocinado pela Rio Bravo, participa do campeonato mundial de acordeões na Austrália esta ano.

Ex-psiquiatra, António Lobo Antunes ainda guarda, em seu trabalho, reminiscências da vida médica. Só escreve em receituários de hospital, a mão. Cabe à sua mulher, Maria João Espírito Santo, passar a limpo seus manuscritos – em uma letra maior – para enviar às editoras.

Um dos mais aplaudidos da Flip, o autor português não tem computador, celular ou cartão de crédito. E quando o casal viaja, ele pede sempre à cara metade que “não esqueça do seu tricô”. Ou seja, de seu pacote de bloquinhos de anotações.

O franco-afegão Atiq Rahimi reinventou a história do Brasil. Jurou, depois de cambalear pelas pedras de Paraty, que elas haviam sido ali colocadas, no passado, para que os escravos não conseguissem levantar a cabeça.

Vencedor do Goncourt 2008, Rahimi fala com leitores hoje, na Martins Fontes, onde lança o premiado Pedra de Paciência.

Apesar de ter adorado a Flip, Catherine Millet aproveitou as noites de insônia – pois o barulho não a deixou pegar no sono – para abrir um “noitário” sobre o que se passava na Praça da Matriz durante a madrugada. Às duas da manhã. ouviu coro de jovens a cantar. Às cinco, os mesmos ( ou seriam outros?) gritam. Às seis, foi a vez dos cachorros e pássaros. E finalmente às sete, chegou a… limpeza.

Ruth Rocha, convidada da Flipinha, deu banho em alguns escritores, assinando mais de 150 pessoas livros.

Tanto assédio deixou Chico Buarque ansioso. Acabou tomando dois calmantes Frontal antes de dividir o palco com Milton Hatoum.