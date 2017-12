Ecos da Flip

Jorge Edwards comentou o caso Santander durante sua passagem pela Flip. O escritor e diplomata chileno afirmou que, em diplomacia, é preciso “pensar antes de falar”.

Para ele, a reação do Brasil ao caso foi “excessiva”. Também lembrou que “a diplomacia demanda uma certa serenidade no trato da situação”.

Ecos 2

Edwards ponderou, no entanto, que o técnico do Santander apresentou sua análise “de maneira tosca”. “Ele não se deu conta de que estava falando de um tema sensível, a reeleição da presidenta”, declarou, embora concorde com o informe. “Se sobem as pesquisas de um governo de esquerda, as bolsas de valores caem. Isso até uma criança sabe.”