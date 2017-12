Economista lança portal voltado a mulheres com mais de 45 anos

Depois de ter completado 50 anos, a economista Eliane Cury Nahas sentiu na pele as inquietações da mulher dessa idade – que, segundo ela, “não tem representação na sociedade”. Foi para dar voz a essas mães, amigas e colegas do grupo 45+ que ela criou o Projeto Dominique. “Funciona como um canal para falar com essas mulheres exuberantes, ativas e cheias de vida. Já criaram seus filhos, gostam sim de falar sobre amor, sexo, viagens, amizade, moda, entre outros temas que as instigam”, explica Eliane. “A comunicação será através das plataformas digitais, de portal e redes sociais, em forma de textos e vídeos bem-humorados, além de eventos.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.