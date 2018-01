Sobre política macroeconômica, declarou a mentora da Rede que o caminho está escolhido: “Não tem de reinventar a roda”. O objetivo seria resgatar o que vem sendo destruído do tripé econômico e buscar as linhas da microeconomia traçadas no segundo mandato de FHC e no primeiro de Lula.

