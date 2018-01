Economia de luxo

Mariana Marcato e Isabela Teixeira vão inaugurar, agora em fevereiro, o site de aluguel de vestidos para festa batizado Prêt à Louer. “Meus irmãos moram nos Estados Unidos e lá é muito comum alugar roupas. É uma forma de ser sustentável, além de mais econômico, claro”, conta Mari. Nas mais de 500 peças do acervo, nomes de estilistas como Roberto Cavalli, Christian Dior, Herve Leger e Hermés se misturam com vestidos criados por novos talentos brasileiros. “Acreditamos na parceria com novas marcas para crescer.” Elas também têm uma divisão Vintage, onde fashionistas colocam modelos icônicos de seus armários para serem alugados no site, mas continuam sendo donas dos vestidos. “É o que chamamos de parceria colaborativa.”

