Sem dinheiro para ajudar todos os diretórios, o PT vai montar um estúdio em São Paulo para Lula gravar com os candidatos da sigla. Os do interior que quiserem a ajuda do ex-presidente terão de vir até São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.