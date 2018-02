Eco cozinha

Paloma Zaragoza é chef de cozinha, jornalista e dona da Como Me Lo Como – espaço onde realiza jantares, eventos e cursos. “Meu foco é o zero desperdício. Ministro cursos em que ensino os alunos a aproveitarem o alimento como um todo, usando-o em diversas receitas”, explica a empresária, que também é fundadora do grupo C5 – Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo e chef voluntária da ONG Banco de Alimentos – que deu origem ao seu interesse pelo zero desperdício na cozinha. Paloma também realiza jantares temáticos. “Já fizemos um jantar romano, um caipira. É uma ótima experiência”, conta.

