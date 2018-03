Ecco d’Italia

Desde 2010 sofisticando seu know-how de sorvetes na Itália, os empresários italianos Roberto Galisai, Pierpaolo Netti e Eugenio de Marco trazem agora, para o Brasil, sua Le Botteghe di Leonardo. A gelateria – que tem inauguração marcada para quinta-feira, na Oscar Freire – tem como mote principal os ingredientes 100% naturais, sem qualquer tipo de componente artificial. A ideia dos criadores é sempre usar as frutas da estação e as matérias-primas mais frescas. Uma diferença que saltará aos olhos do cliente que visitar o local: nada de vitrines coloridas, como em outras sorveterias. Segundo Roberto, deixar o sorvete à mostra não é bom para a conservação do produto: “Quanto mais bonito de ver, mais aditivos químicos são colocados”. Além dos artesanais gelati, os moços oferecem também bolos gelados, sorvetes de palito e outras delícias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.