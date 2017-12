Eataly ganhará bar especializado em mozarela

Ricardo Cotrim Rodriguez, o homem por trás da mozarela do Eataly Brasil e das marcas Tuttolatte, Búfalo Dourado e Fazenda Sesmaria, vai inaugurar, em meados de outubro, o La Mozzarella – um bar dedicado a esse tipo de queijo dentro do Eataly. “Já existe um bar como esse nos Eatalys lá fora. Faltava um bar desses no Brasil”, explica o empresário. Como vai funcionar? “Os clientes poderão escolher suas burratas – produzidas na hora – e consumir no local, com acompanhamentos como saladas, massas, pães e uma taça de vinho, é claro”, conta. O grande diferencial? “Os recheios”, alguns bem inusitados, como nutella, doce de leite e goiabada. Quem tem o paladar mais para o salgado pode ficar tranquilo: além da burrata tradicional terá a versão trufada, que promete surpreender quem gosta da iguaria. “Não usamos azeites e condimentos, como a maioria dos estabelecimentos. As nossas burratas são recheadas com as trufas”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.