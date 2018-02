É proibido produzir

Lula recebeu no início do ano, do cientista Evaristo Miranda, diretor da Embrapa Monitoramento por Satélite, o resultado de uma pesquisa encomendada pelo próprio governo. Ela diz que “em termos legais, só 29% do País seria passível de ocupação agrícola”.

Por que isso? Porque, segundo as conclusões do relatório, 71% do País está legalmente destinado a minorias ou a outras finalidades, como proteção e preservação ambiental.

