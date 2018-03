‘É preciso criar uma nova geração de autores de novela no Brasil’

À frente de Alto Astral, que estreia hoje, o paulista diz que o processo de renovação na TV é natural. Conselho aos novatos? Ousadia: “O mundo está aí para trabalhar”.

Nada mais adequado – e, ao mesmo tempo, inusitado – para um autor de novelas brasileiro que se diz meio “cigano” do que começar a se destacar na carreira após trabalhar… no Oriente Médio. Pois foi quando fazia sucesso com uma trama gravada no Kuwait, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita que Daniel Ortiz recebeu convite para trabalhar com Silvio de Abreu – “meu amigo, padrinho, irmão mais velho, tudo”. Iniciada em 2010, com Passione, a parceria deu certo. E rendeu frutos. O mais doce deles? Alto Astral, nova novela das sete da Globo, que estreia hoje – seu primeiro trabalho solo, sob supervisão de Abreu, conhecido por lançar novos talentos na emissora.

Antes da trama, o paulista de Ribeirão Preto já tinha rodado o mundo. Formado em Relações Internacionais, morou sete anos fora. Trabalhou num instituto internacional na Inglaterra, num organismo da ONU na Dinamarca, fez trabalhos comunitários na África e também passou por México e Peru. Aos 25 anos, resolveu tirar um ano sabático para se dedicar a uma paixão da infância: as novelas. Foi parar em Los Angeles, para estudar roteiro. E não parou mais. “Sempre sonhei com isso.”

Aos 42 anos, Ortiz diz estar preparado para encarar seu maior desafio, apesar do frio na barriga. Medo das críticas por causa do tema escolhido – o espiritismo? “Não queremos mudar a cabeça de ninguém”, responde o autor, que se diz um “curioso” ao descrever sua religiosidade.

A seguir, os principais trechos da conversa, em um flat de São Paulo, onde a equipe da novela trabalha.

Esta é sua primeira novela no Brasil. Sente o peso da responsabilidade?

Quando o Silvio (de Abreu, que supervisiona Alto Astral) me convidou, no ano passado, fiquei uma semana pensando: “E agora, dá tempo de fugir ainda?”. (risos) Ele me preparou muito bem desde Passione, em 2010 (os dois também trabalharam juntos em Guerra dos Sexos). E me ensinou o sistema de escaletas (resumo das cenas) dele. Hoje me sinto muito amparado. Lógico que tem um pouco de nervosismo, mas ele me deu uma boa preparação – técnica e emocional. Está dando um friozinho na barriga, mas a equipe é tão boa e estou me sentindo num ambiente tão familiar, que estou bem seguro. Não sei se estou pronto, vamos ver a partir da estreia.

Como surgiu o convite?

Conhecia o Silvio há dez anos. Estava no exterior quando ele perguntou se não queria trabalhar com ele. Na novela árabe, como eu não escrevia em árabe, não podia fazer os diálogos em árabe. Então, eu tinha de fazer as escaletas. E era justamente o que o Silvio precisava. Encaixou, nos demos muito bem, ele acabou virando meu amigo, padrinho, irmão mais velho, tudo.

Já era fã dele?

A primeira novela a que eu assisti foi Jogo da Vida, do Jorginho (Fernando) com o Silvio, ainda criança. Depois, passei a assistir todas as novelas do Silvio. É meio surreal, hoje, estar numa novela com os dois. Jamais imaginaria isso.

Você pensava em trabalhar com novelas?

Sempre gostei de escrever, desde pequeno. Escrevia histórias usando pessoas da minha família. Mas eu morava em Ribeirão Preto e achava que tinha de ter um diploma. Aí, segui a carreira de Relações Internacionais. Lá pelos 25 anos, pensei: “Quem sabe eu não tiro um sabático e vou estudar isso?”. E aconteceu. Decidi investir na carreira. Fui para Los Angeles estudar e fiz um curso de roteiro chamado TV Drama. Minha professora escrevia para o Barrados no Baile e para o Melrose Place. Fiquei louco. Acabei conhecendo um pessoal do Peru que trabalhava com novelas, também tinha amigos que moravam lá e acabei entrando nesse meio. No Peru, trabalhei em vários canais, fiz programa infantil, ajudei em novelas, escrevi eu mesmo uma novela. Foram surgindo oportunidades e fui gostando do mercado internacional, mas achava que, no Brasil, ia ser muito difícil – tinha ficado seis, sete anos fora.

Relações Internacionais foi só um diploma?

Não, trabalhei na Unesco, no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Itamaraty, em Brasília. Depois, fiz um estágio na Anistia Internacional, em Londres.

Mas como se deu a mudança dessa área para as novelas?

São duas coisas que sempre amei – diplomacia e televisão. Quando era criança, me interessava muito mais por TV. Foi bom ter surgido a oportunidade de trabalhar com relações internacionais, uma área que também adoro. Até hoje fico pensando: “Será que algum dia vou voltar?”. Fui tão feliz quando trabalhei na Anistia Internacional…Também participei de vários projetos na África. Íamos para pontos bem remotos – Gana, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim. O trabalho que fiz lá era difícil, mas fui muito feliz, tinha uma sensação de dever cumprido. Quando ficar mais velho, quero voltar a fazer isso.

Quantas novelas você fez antes dessa do Oriente Médio?

Umas duas ou três. Mas o que acho que me deu mais maturidade foi a novela do Oriente Médio. Foi a primeira novela em língua árabe de longa duração. No Oriente Médio, eles só faziam novelas no Ramadan – eram minisséries de 30 capítulos. E eles queriam investir, fazer uma superprodução, de mais de cem capítulos, que fosse gravada no Kuwait, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Foi um desafio.

Como surgiu o convite?

Sempre fui muito curioso e meio cigano – morei em vários lugares. Fiquei um tempo no México e estava atrás de novos desafios. Descobri que Croácia e Turquia estavam fazendo muitas novelas. Então, fui fazendo contato. Acabei conversando com um dos diretores do canal, que foi super-receptivo. Fui para Dubai para ficar uma semana e conversar melhor com ele, mas acabei ficando um mês para desenvolver as sinopses e já emendei. Nunca tive medo. E foi ótimo. Muitas vezes, o roteirista brasileiro, pelo fato de falarmos português e não ter muito mercado para a língua portuguesa, pode se achar meio limitado. Mas veja o meu caso: o mundo inteiro está aí para trabalhar. Uma prova disso é que já trabalhei no Peru, no México, em Dubai, recebi convite para fazer novela na Croácia. Você tem de saber se mexer e, lógico, ter algum conhecimento de língua estrangeira. Um roteirista de televisão argentino pode trabalhar no Chile, na Venezuela, na Colômbia, no México, em Miami, na Espanha. Os atores trabalham em vários países. Não é porque foram mandados embora que vão ficar sem emprego. Existe um mercado enorme que as pessoas, no Brasil, não descobrem – até porque não têm ideia.

Acredita que isso ocorra por falta de qualificação, de coragem ou de curiosidade?

Acho que por falta de curiosidade. Coragem nós temos, qualificação nós temos – somos os melhores do mundo. Mesmo que o inglês ou o espanhol não seja muito bom, é preciso batalhar. Basta fazer um bom projeto, visitar alguns canais no exterior, conseguir os nomes de alguns contatos.

Como foi lidar com as diferenças culturais ao fazer a novela árabe – sem cenas de sexo e beijos, por exemplo?

Engraçado, quando você tem mais tabus, tem muito mais trama. No começo, fiquei preocupado com as limitações, mas você acaba aprendendo uns códigos. Deu para fazer tudo nessa novela – até mais do que eu imaginava.

Como abordar temas delicados de forma velada?

A gente pegou um país mais tranquilo, o Kuwait. A novela se passava lá, onde as mulheres têm um pouco mais de liberdade, poucas usam véu. Elas saem muito, entre amigas, vão a shoppings. Então, encontrar um rapaz, criar um triângulo amoroso, é muito fácil. O que não pode mostrar é o beijo. Mas eles não são tão caretas assim. Você mostrava, às vezes, um casal dentro do carro conversando, indo para um chalé. Quando a gente vem de fora, pensa: “Nossa, é tudo tão fechado!”. Mas eles encontram um jeitinho.

Havia ordens explícitas para não mostrar determinadas coisas ou você foi aprendendo?

O canal foi maravilhoso comigo, me deu toda a liberdade. É lógico que fui respeitando os códigos que conhecia, não ia abusar ou extrapolar. Falamos sobre drogas, violência doméstica, traição, uma leve insinuação de homossexualismo. A novela foi um sucesso, aumentou em 45% a audiência do horário. E a atriz iraquiana, que foi a protagonista, antes desconhecida, virou uma superstar.

O que você levou do Brasil para lá e o que trouxe na bagagem?

Levei a nossa ousadia, o dinamismo das nossas histórias. As séries antigas árabes são bem lentas, talvez porque os autores não ousem tanto. E trouxe a sensação de que tudo é possível.

Quer fazer mais novelas por aqui? Pensa em voltar a morar no exterior?

Quero aproveitar essa oportunidade ao máximo. E, quando a Globo fizer uma coprodução com outro país, vou adorar estar nesse projeto. (risos) O que os roteiristas precisam saber é que existe um mercado grande lá fora. É só colocar a cara para bater, sair pelo mundo. É a mesma coisa que falo para os atores. Nesse caso, um pouco diferente, pois eles têm de perder o sotaque, por exemplo. Mas o mercado de trabalho é gigante, basta procurar.

Acha que há uma carência de autores novos no País?

Há autores ótimos dentro da Globo. Talvez não tenham tido oportunidade de mostrar o seu trabalho.

Hoje, o autor tem de competir com a TV paga, com a internet. Acredita que a renovação é uma necessidade?

A renovação tem de existir não apenas porque o mundo está mais ágil. Se você pega uma novela com uma temática muito tradicional, ela não funciona. Há uma renovação natural, é preciso criar uma nova geração.

Alto Astral fala de espiritismo. É um tema tabu na TV?

Na verdade, a novela é uma comédia romântica. Acontece que o mocinho (Sérgio Guinzé, que interpreta Caíque) é médium e reluta em desenvolver essa mediunidade. Mas, através dela, encontra a mocinha, a Nathalia Dill. Então, essa é uma característica do personagem. Mas não há uma discussão a fundo. Tudo será tratado com respeito, claro, mas de maneira leve e divertida. Vamos mostrar como o amor desse casal é especial e vem de outras vidas. Não queremos ensinar ninguém, nem mudar a cabeça de ninguém.

Como foi a escolha desse tema para a novela?

A sinopse foi deixada pela Andréa Maltarolli, que era espírita (ela morreu em 2009, de câncer). Ela tinha feito a primeira sinopse em 2008. A ideia era muito boa, então, resolvemos manter e eu adaptei duas vezes a história, em 2011 e no ano passado. Mantivemos essa parte e criamos outras tramas.

A Claudia Raia, por exemplo, vai ser uma vidente golpista. Não tem medo da crítica dos espíritas?

Não estamos tirando sarro da religião. A Claudia Raia é uma charlatã, ela quer ganhar dinheiro. É como uma taróloga que erra. A maneira como as coisas estão sendo feitas torna tudo muito suave. Se você entrar a fundo no assunto, corre riscos. Então, estamos indo por um caminho leve, é apenas uma pincelada no tema.

Você tem religião?

Fui criado em família católica, depois estudei budismo, cabala, espiritismo. Lá em Dubai, conversava muito com meus amigos muçulmanos. Sou um curioso, mas tenho a minha fé. Às vezes, rezo uma Ave Maria; às vezes, uma reza judaica. Pra mim, é tudo uma coisa só. /MIRELLA D’ELIA