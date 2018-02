A São Paulo Companhia de Dança comemora sete anos, dia 28, estreando residência dentro do Museu Dançante, nova exposição do MAM. Em ação inédita no País, o espaço vai produzir uma mostra que inclui artes visuais e dança contemporânea.

Além disso, os curadores, Felipe Chaimovich e Inês Bogéa, selecionaram 38 trabalhos relacionados a coreografia – com obras de Hélio Oiticica, Mira Schendel, Abraham Palatnik, Ascânio MMM e Sérgio Camargo.