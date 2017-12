De importante empreiteiro, sobre a votação do STF proibindo dinheiro de empresas em campanhas políticas. “Só vão complicar as coisas e criar outros mensalões. Não há como alguém se eleger, com as atuais regras, sem recursos da iniciativa privada.”

