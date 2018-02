Decreto sobre a participação de Gilmar Tadeu nas decisões do Governo do Estado na organização da Copa, publicado sábado no D.O.E, diz: “Poderá, ainda, ser convidado a participar do Comitê Paulista da Copa 2014,o Secretário Especial de Articulação para a Copa da Prefeitura”. Para bom entendedor, meia palavra basta.

