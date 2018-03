E o que vestir?

Toda a experiência de Arlindo Grund como personal stylist e à frente do programa Esquadrão da Moda acabou por render… um livro. Nada Para Vestir será lançado, quinta-feira, na Saraiva do Shopping Eldorado – e pretende mostrar como encarar certos desafios do dia a dia na hora de se vestir. Exemplos? Como investir em peças chaves, ter um guarda-roupa funcional e valorizar as características que as pessoas têm de melhor.

Para Grund, a maior dificuldade foi traduzir a moda dos grandes editoriais e revistas – onde está acostumado a trabalhar e acumula sua experiência – para as mulheres da vida real: “Foram quatro anos até o livro nascer. Como sou muito metódico, cada detalhe foi muito importante. Isso com certeza será perceptível para as leitoras”, diz.