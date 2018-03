E o Fórum virou político

Impacto da crise: menos empresários e mais políticos, no Fórum Empresarial que aconteceu neste feriado em Comandatuba. Repetido anualmente por João Doria, o encontro, montado para debater a situação econômica, acabou tendo forte conotação política, centrada no desgaste público que sangra, a cada nova denúncia, a credibilidade do Congresso.

Michel Temer, presidente da Câmara, passou os dias em conversas com líderes de vários partidos – ACM Neto, José Eduardo Cardozo, José Aníbal – buscando algum consenso sobre como tirar o Parlamento do fundo do poço.

Mais à vontade, pois assiste à crise a partir do Planalto, José Múcio é direto e simples: “Temos que acabar com a hipocrisia. Temos de ser mais transparentes sobre quem ganha o quê e como. É preciso ter coragem para fazer isso”.

