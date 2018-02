Felipe Massa tem compromisso pré-treinos livres em Interlagos, sexta-feira. Com Emilio Botín, presidente mundial do Santander, entrega 100 bolsas de estudos internacionais a universitários brasileiros – parte do programa Fórmula Santander.

É Massa 2

Em sua prova de despedida da Ferrari, o brasileiro terá plateia estrelada para tentar o tri em Interlagos. Deborah Secco, Danielle Winits, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estarão no camarote da Shell.